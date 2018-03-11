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Kolombiya genel seçim için sandık başında

36 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu ülkede halk, 107 sandalyeli Senato ve 171 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

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Kolombiya genel seçim için sandık başında

Kolombiya’da halk, 2022 yılına kadar görev yapacak Senato ve Meclis üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gidiyor.

36 milyonun üzerinden seçmenin olduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başlayıp 17.00’de sona erecek. 

Senato’ya 107, Temsilciler Meclisi'ne 171 üyenin belirleneceği seçimler için ülke genelinde 11 bin 231 oy kullanma noktası oluşturuldu.

Dağları terk eden FARC, ilk seçim mücadelesini veriyor

Hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) lider kadrosu ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) yöneticileri de ilk kez siyasi yarışa katılacak.

FARC’a aldığı oy oranına bakılmaksızın Senato'da 5, Temsilciler Meclisi'nde 5 olmak üzere 10 garanti sandalye verildi.

Seçim güvenliği

Senato için 944, Temsilciler Meclisi için 1793 olmak üzere toplam 2737 adayın yarışacağı seçimlerin güvenliği için ülke genelinde 116 bin asker görev yapacak.

Özellikle Norte de Santander ve Cauca yönetim bölgelerine bağlı 12 kentte, yasa dışı silahlı grupların varlığından ötürü yoğun güvenlik önlemlerinin alınması bekleniyor.

Sandık güvenliği için sivil toplum kuruluşlarından 3 bin 400’e yakın gönüllü gözlemcinin yer alacağı seçimlerde, resmi olarak Avrupa Birliği, MERCOSUR, Amerikan Devletleri Örgütü ve Andino Parlamentosu gibi topluluklardan 108 temsilcinin bulunacağı Seçim Gözlem Misyonu oluşturuldu.

Venezuela sınırı kapatıldı

Seçim güvenliği önlemleri kapsamında ayrıca ülkenin Venezuela ile sınır kapıları da kapatıldı.

Sınır geçişleri Pazartesi günü saat 06.00'da tekrar başlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: venezuela, seçim, Kolombiya, farc
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