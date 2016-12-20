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Köln'de tren istasyonu bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı

Almanya'nın Köln kentindeki merkez tren istasyonu, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

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Kölnde tren istasyonu bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı

Her gün çok sayıda kişinin yolculuk ettiği tren istasyonu telefonla gelen bomba ihbarı nedeniyle polis tarafından tamamen boşaltıldı, tüm tren seferleri durduruldu.

Akşam saatlerinde yapılan ihbar sonrası tren istasyonunun yanı sıra istasyonda çalışan işçiler ve trenlerde bekleyen yolcular da tahliye edildi.

Yerel basının haberlerine göre özel polis ekiplerinin tren istasyonunda yaptığı aramalar sonuç vermedi ve istasyonda bomba bulunamadığı belirtildi.

Bomba ihbarı şehirler arası tren seferlerinin yanı sıra, Köln şehir içi tramvay seferlerini de aksattı.

Dün Berlin'de bir Noel pazarında meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ülkede tedirginlik hakim. AA

Etiketler: almanya, Köln, bomba ihbarı, Berlin Noel pazarı saldırı
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