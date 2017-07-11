Kolera salgını Yemen'de 732 can aldı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin 21 vilayetinde görülen kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibarıyla bin 732'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Yemen'de 27 Nisan'dan bu yana 313 bin 538 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği aktarıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada ise on binlerce göçmeni barındıran ve yeterince içme suyuna sahip olmayan Hacce vilayetine bağlı Abes ilçesinin, kolera salgınından en çok etkilenen bölge olduğuna işaret edildi.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.