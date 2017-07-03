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Kolera salgını Yemen'de 560 cana mal oldu

Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana bin 560 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Kolera salgını Yemende 560 cana mal oldu

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana 21 kentte 252 bin 816 şüpheli kolera vakasının tespit edildiği, kolera nedeniyle bin 560 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Salgın sebebiyle 216 kişinin öldüğü İbb vilayeti, 288 kişinin hayatını kaybettiği Hacce vilayetinden sonra ülkede koleranın hızla yayıldığı ikinci kent olma özelliği taşıyor. Öte yandan Sokotra vilayeti ise salgının görülmediği tek il olarak kayıtlara geçti.

DSÖ Yemen Ofisi, daha önce, ülkedeki kolera salgınında ölenlerin sayısını bin 500 olarak açıklamıştı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyunun olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Etiketler: kolera salgını, Yemen'de kolera salgını
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