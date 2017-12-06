  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Kolera salgını Kongo'da can almaya devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, bu yılın geride kalan döneminde kolera salgını yüzünden binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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Kolera salgını Kongoda can almaya devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede 49 bin 370 şüpheli kolera vakası görüldüğünü ve ocak ayından bu yana salgın nedeniyle bin 25 kişinin öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, 20-26 Kasım'da bin 749 vaka tespit edildiği ve bunlardan 52'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının, hastanelerde yeterli hijyenik ortam sağlanamaması nedeniyle etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne göre, bölgedeki kolera salgınına, hijyen eksikliği ve temiz içme suyu bulunmaması gibi faktörler neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen yıl salgından 29 bin 352 kişinin etkilendiğini ve 817 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

AA

Etiketler: kolera salgını
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