  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Kolera salgını Kongo'da can almaya devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşanan kolera salgınında ölenlerin sayısı 871'e çıktı.

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Kolera salgını Kongoda can almaya devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkede ocak ayında patlak veren kolera salgınında 44 bine yakın şüpheli vakadan 871'i yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Ölenlerin sayısının artabileceğine işaret edilen açıklamada, 1994'te 60 bine yakın kişinin ölümüyle sonuçlanan Goma kentindeki kolera salgını felaketinin yeniden yaşanmaması için acil müdahale noktalarının oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ülkenin orta kesiminde yer alan Kasai bölgesinde salgının hızla yayıldığına dikkat çekilerek, bu bölgede bir hafta içinde 600 yeni kolera vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede yayın yapan Birleşmiş Milletler'in (BM) Okapi radyosundan geçen hafta yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 771 kişinin öldüğü ve 40 bine yakın şüpheli vakanın tespit edildiği belirtilmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre, bölgedeki kolera salgınına hijyen eksikliği ve temiz içme suyu bulunmaması gibi faktörler neden oluyor.

AA

Etiketler: kolera salgını
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