  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kolera salgını Kenya'da can almaya devam ediyor

Kolera salgını Kenya'da can almaya devam ediyor

Mombasa Eyaletinde 25 kişide kolera virüsü tespit edildi, bir anne ile küçük kızı hayatını kaybetti.

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Kolera salgını Kenyada can almaya devam ediyor

Kenya'nın kıyı kesiminde kolera salgını var.

Son günlerde hastanelere ishal şikayeti ile başvuranların sayısında büyük bir artış oldu. Yapılan testler sonucu başvuranlardan 25’inde kolera tespit edildi.

Bu hastalar arasında yer alan bir anne ve kızı hayatını kaybetti.

Sağlık Müdürü Hazel Khoitaba, hastaların hemen hepsinin Mombasa'nın gecekondu bölgelerinde yaşadığını söyledi.

Salgının görüldüğü noktalarda tecrit ve gözetim merkezleri kuruldu. Amaç koleranın yayılmasını önlemek ve hastalar izole edilmeden önce gerekli testleri hızlıca yapabilmek.

Kolera kirlenmiş suyla bulaşıyor

Ancak yetkililer halkı uyarıyor, “Biz önlemleri alıyoruz ama hastalığın yayılmaması için hijyen kurallarına azami özen gösterilmeli” diyorlar.

Zira hastalık dışkı ve kirlenmiş sudan bulaşıyor. Mombasa’nın gecekondu bölgelerinde kanalizasyon sistemi bulunmadığından hem çevre, hem de su çok kolay kirlendiğiniyor, kolera daha çabuk yayılıyor.

Bu salgın bu yıl yaşanan ilk kolera tehdidi değil. Temmuz ayında da ülkedeki 47 eyaletin 12'sinde kolera vakaları görülmüş 14 kişinin yaşamını yitirmişti.
 

AA

Etiketler: Kenya, kolera
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