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Kolera salgını bin 500 can aldı

Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana bin 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Kolera salgını bin 500 can aldı

Yemen'de kolera salgını nedeniyle nisan ayından bu yana bin 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilcisi Nevio Zagaria ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Sherin Varkey, kolera salgınına dair verileri paylaşmak amacıyla Yemen'in başkenti Sana'da basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, 27 Nisan'dan bu yana 21 kentte 246 bin şüpheli kolera vakasının tespit edildiği, kolera nedeniyle bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

DSÖ Yemen Temsilcisi Zagaria, sağlık kurumlarına her türlü yardımı yaptıklarına ancak ölüm oranlarının bazı bölgelerde giderek arttığına dikkati çekti.

UNICEF Temsilcisi Sherin Varkey de kolera sebebiyle hayatı kaybedenlerin dörtte birinin çocuk olduğunu, Yemen'in yayılma açısından çok kötü bir bulaşıcı hastalıkla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor. 

Etiketler: Yemen, kolera salgını, Dünya Sağlık Örgütü
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