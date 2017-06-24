  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Kolera salgını bin 310 can aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Kolera salgını bin 310 can aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ'nün internetteki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27 Nisan'dan bu yana Yemen'de 200 binin üzerinde şüpheli kolera vakası görüldüğü, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 310'a yükseldiği" ifade edildi.

DSÖ'nün dünkü açıklamasında Yemen'de kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 256 olarak duyurulmuştu.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Etiketler: DSÖ, Dünya Sağlık Örgütü, Yemen, kolera
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