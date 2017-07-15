Kolera faciası büyüyor: Bin 770 ölü

Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 770 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin 21 vilayetinde görülen kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 770'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana tespit edilen şüpheli kolera vakasının ise 338 bin 969 olduğu aktarıldı.

DSÖ, salı gün yaptığı açıklamada salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını bin 732 olarak açıklamıştı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.