Kofi Annan'dan BMGK'ya 'Arakan' çağrısı

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde köylerine dönmelerini sağlayacak koşullar oluşturulması konusunda baskı yapması çağrısında bulundu.

Annan, BMGK'da Arakan'da yaşanan gelişmelerin kapalı oturumda görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'Arakanlıların kamplara değil köylerine dönmeleri gerek'

Arakan Danışma Komisyonunun raporu hakkında BMGK üyesi ülkeleri bilgilendirdiğini ve kısa vadede öncelikle şiddete son verilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve Arakanlı Müslümanların gönüllü ve onurlu bir şekilde köylerine dönmesinin sağlanması gerektiğini belirten Annan, şöyle devam etti:

"Bangladeş'e sığınan Arakanlıların kendilerini güvende hissetmediği sürece köylerine dönmeleri kolay olmayacak. Arakanlıların kamplara değil köylerine dönmesi gerek... BMGK'da Arakan konusunda alınacak bir kararda Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde köylerine dönmelerini sağlayacak koşullar yaratılması için baskı yapılmalı."

Annan, Myanmar hükümetinin Arakan'daki krizin çözülmesi durumunda ülkedeki diğer büyük sorunlara daha fazla zaman ayırma imkanı bulacağını vurguladı.

Myanmar'da yönetimde çift başlılık olduğuna ve bu durumun uygulamaların koordineli bir şekilde yerine getirilmesini zorlaştırdığına dikkati çeken Annan, bu nedenle hem Myanmar hükümeti hem de Myanmar ordusu ile çalışılması gerektiğini ifade etti.