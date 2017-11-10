  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Kocasının yüzünü bağışlayan kadının duygusal anları

ABD'de Lilly Ross adlı genç kadın, kocasının yüzü nakledilen adamla biraraya gelince duygusal anlar yaşandı.

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Kocasının yüzünü bağışlayan kadının duygusal anları

ABD'nin Minessota eyaletinde Lilly Ross adlı genç kadın intihar eden eşi ölünce zor bir karar alarak kocasının yüzünü Andy Sandness'a bağışladı. 

Andy de tıpkı Lilly'nin ölen eşi gibi intihar etmek istemişti. 2006 yılındaki girişimi sırasında kurtarılmış, ancak yüzünün neredeyse yarısını kaybetmişti.

2012'den beri dönor sırası bekleyen Andy Sandness'ın dokuları Lilly'nin ölen eşiyle uyuştu. Genç adam 60 doktorun katıldığı 56 saatlik zor bir operasyonla yeni yüzüne kavuştu.

Yüz nakli olan Andy Sandness tıbbi ve psikolojik tedavisi sürse de işine ve sosyal yaşamına geri döndü. Sonra da yüzünü taşıdığı adamın ailesiyle buluştu.

Buluşmaya minik oğluyla gelen Lilly Ross, kocasının yüzünün nakledildiği kişiyle karşı karşıya gelince sımsıkı sarıldı ve gözyaşlarını tutamadı.

Lilly'nin oğlu hiç görmediği babasının yüzünü taşıyan Andy'e sarılmasını görenlerde duygusal anlar yaşadı. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yüz nakli, lilly ross, andy sandness, abd
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