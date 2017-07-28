  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Koalisyon güçleri Sana'yı vurdu

Koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait mevzilere aylar sonra hava saldırısı düzenledi.

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Koalisyon güçleri Sanayı vurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait bazı mevzilere aylar sonra hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine atılan balistik füzenin, hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesinden saatler sonra başkent Sana'da gece saatlerinde "çok şiddetli" patlamalar duyuldu.

Saldırıda, Sana'nın kuzeyinde Husilerin kontrolündeki Duleymi Hava Üssü ile Atan Dağı'ndaki tedarik depoları hedef alındı.

Bu arada Sarf bölgesindeki Milli Güvenlik Karargahı, Cemne'deki Cumhuriyet Muhafızları Okulu ile başkentin kuzeyinde yer alan Haşam el-Bekra Karargahına da ayrı ayrı iki hava saldırısı düzenlendiği öğrenildi.

Görgü tanıkları, Husilerin kontrolündeki 1. Zırhlı Tümen Karargahının da hedef alındığını aktardı.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalı ise koalisyon güçlerinin, devrik lider Ali Abdullah Salih'in doğduğu Senhan ilçesindeki Cerban köyü ile başkentin kuzeyindeki Amran iline bağlı Harf Süfyan ile Hus ilçelerinde, Husilere ait mevzilere 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinden daha önce yapılan açıklamada, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine atılan balistik füzenin, hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirilmişti.

Husilerin, Müslümanların kıblesi Kabe'nin bulunduğu kutsal Mekke kentine 12 Eylül'de gönderdiği balistik füze, Kabe'ye 65 kilometre kala havada imha edilmişti. AA

Etiketler: Suudi Arabistan, koalisyon güçleri, Yemen
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