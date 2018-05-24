"Koalisyon güçleri Esed rejimine ait askeri mevkileri vurdu" iddiası

Devlet haber ajansı SANA'da yer alan haberde, koalisyon güçlerinin Albu Kamal ve Humeima arasındaki askeri bölgede bulunan bazı mevkileri vurduğu, saldırıda maddi hasar meydana geldiği iddia edildi.

"12 kişi öldü"

Suriye medyasında yer alan haberlerde sadece maddi hasar meydana geldiği vurgulanırken, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırısında Esed rejimine bağlı en az 12 kişinin öldüğünü duyurdu.

ABD: Saldırı hakkında bilgimiz yok

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban, "Esed rejimi hedeflerine ya da ordusuna karşı ABD liderliğindeki koalisyonun operasyon yaptığına dair bir rapora sahip değiliz" dedi.

İsimsiz kalmak koşuluyla konuşan bir Pentagon yetkilisi ise, "Bu haberleri doğrulayacak hiçbir bilgimiz yok" dedi.

Kaynak: Reuters