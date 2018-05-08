Koala nüfusunu korumak için 45 milyon dolar harcanacak

Güney Galler'de koala nüfusu, 20 yılda yüzde 25'ten fazla düştü. Bu düşüşü durdurmak ve koala nüfusunu artırmak isteyen hükümet, koalaları koruma kapsamında yeni bir tedbir paketi hazırladı.

Tedbir paketinde bir koala hastanesi açmak, koalaların ölümüne yol açan unsurların önüne geçmek ve binlerce hektarlık araziyi koalalara ayırmak gibi maddeler var.

Ayrıca eyaletin kuzey kıyısında yaklaşık 25 bin hektarlık bir devlet ormanı, koala yaşam alanı olacak.

Öte yandan Avustralya'da vahşi yaşamı koruma gerekçesiyle, bu yıl 1 milyondan fazla kangurunun öldürülmesi bekleniyor.

Kaynak: AP