  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.888
    EURO 4.598
  • BIST 107716.51
    ALTIN 160.39
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

KKTC'nin 34. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34'üncü kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Törene Türkiye'den de birçok isim katıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
KKTCnin 34. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34'üncü kuruluş yıl dönümü törenlerine Solo Türk damgasını vurdu. 

Törenlerin ikinci gününde önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığı Saray’ında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Lefkoşa'daki tören alanına geçildi.

Törene Türkiye’den Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay ikinci başkanı orgeneral Ümit Dündar ve milletvekilleri katıldı.

Lefkoşa'daki Atatürk anıtına çelenk konuldu. İstiklal marşı okundu.

Askeri geçit töreni ve mehter ekibi izleyenleri büyüledi.

Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk’ünün yaşadığı haksız izolasyonların hiçbir mazeretinin kalmadığını belirterek bu izolasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu. 

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm engellere rağmen geldiği noktanın gurur verici olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC kuruluş yıl dönümü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER