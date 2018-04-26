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Buradasınız : » » KKTC'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KKTC'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bazı dernek ve iş adamları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla toplanan yardımı Mehmetçik Vakfına bağışladı.

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KKTCden Zeytin Dalı Harekatına destek

Zeytin Dalı Harekatına destek sağlamak için bağış toplayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen takdim töreninde, 9 bin 160 lira tutarındaki yardım çekini Mehmetçik Vakfına iletilmek üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'a verdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen törende konuşan Kanbay, katkı ve destek için teşekkür etti.

Kanbay, Anadolu halkıyla Kıbrıs Türk halkının da terörle mücadelede yanlarında olduğunu güçlü şekilde hissettiklerini, gönülden gelen bu katkıların miktarının önemli olmadığını sözlerine ekledi.

Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, dernek olarak topladıkları yardımı iletmekten dolayı mutlu olduklarını, ekim ayında organize edecekleri konserin gelirini de bağışlayacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte zor günlerden geçtiğini, bugünkü durumunu Mehmetçiğe ve ana vatana borçlu olduğunu anlatan Yücetürk, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin kurulduğu günden beri derneklerine yaptığı katkılardan bahsetti.

Kaynak: AA

Etiketler: KKTC, zeytin dalı, afrin
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