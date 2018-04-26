KKTC'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Zeytin Dalı Harekatına destek sağlamak için bağış toplayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'ın ev sahipliğinde düzenlenen takdim töreninde, 9 bin 160 lira tutarındaki yardım çekini Mehmetçik Vakfına iletilmek üzere Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'a verdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen törende konuşan Kanbay, katkı ve destek için teşekkür etti.

Kanbay, Anadolu halkıyla Kıbrıs Türk halkının da terörle mücadelede yanlarında olduğunu güçlü şekilde hissettiklerini, gönülden gelen bu katkıların miktarının önemli olmadığını sözlerine ekledi.

Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, dernek olarak topladıkları yardımı iletmekten dolayı mutlu olduklarını, ekim ayında organize edecekleri konserin gelirini de bağışlayacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte zor günlerden geçtiğini, bugünkü durumunu Mehmetçiğe ve ana vatana borçlu olduğunu anlatan Yücetürk, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin kurulduğu günden beri derneklerine yaptığı katkılardan bahsetti.

Kaynak: AA