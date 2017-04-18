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KKTC'den halk oylaması değerlendirmesi

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye'deki halk oylamasının sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'yi tebrik etti.

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KKTCden halk oylaması değerlendirmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sonucun Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk halkını kutladı.

Yeni dönemde KKTC ile anavatan Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda daha güçlü şekilde başarıyla gelişeceğine inancının tam olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Anavatan Türkiye'deki halk oylaması sonucunun, Türkiye yanında ülkemiz ve bölgemiz için yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum ve istikrarlı ve güçlü Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolü ve yerini daha da güçlendireceğini ümit etmekteyim.

Referandum sonuçlarının ülkemize de olumlu yansımaları olacaktır. Türkiye'deki anayasa değişikliğinin KKTC için de örnek olması ve ülkemizde de başkanlık sistemine geçilmesinin gündeme gelmesini temenni etmekteyim. Başkanlık sisteminin KKTC'yi daha ileriye taşıyacağına inancım tamdır."

Etiketler: KKTC, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, halk oylaması
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