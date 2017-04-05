KKTC'deki Türk vatandaşları sandık başında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Türk vatandaşları, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu için oy kullanmaya başladı.

Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesinde oy kullanma işleminin ilk saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC'de yaşayan vatandaşların anayasa değişikliği halk oylamasında 5-9 Nisan'da Büyükelçiliğin hemen yanındaki 20 Temmuz Fen Lisesi salonunda oylarını kullanabileceklerini söyledi.

Vatandaşların bu halk oylamasına huzur ve güven içinde, birbirlerine saygılı şekilde katılmalarını temenni eden Büyükelçi Kanbay, "Bu demokratik faaliyetin bize layık bir şekilde, vatandaşlarımıza layık bir şekilde, kurallara uygun bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu konuda Büyükelçiliğimiz ve seçimle ilgili görevliler, sandık kurulu yöneticileri, biz saklama kurulu üyeleri tüm hazırlıklarımız yaptık." diye konuştu.

"Oy kullanmayı son güne bırakmayın"

Büyükelçi Kanbay, vatandaşların oy verme süresini iyi kullanması gerektiğini belirterek seçmenleri oy kullanma işlemini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan Musa Türkmenköy, bugünün tarihi bir gün olduğunu dile getirerek halk oylamasının vatana ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

Sandığa iki yaşındaki kızı Elif ile gelen Emrah Ayrık, yurt dışında oy kullanma imkanı bulduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak "Umarım ülkemiz için hayırlı olur." diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya geldiğini söyleyen Mustafa Aydın da "Vazifeyi yapmak, dostu düşmanı seçmek için geldik." ifadesini kullandı.

KKTC'de yaşayan vatandaşlar, Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesinde 9 Nisan'a kadar 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.