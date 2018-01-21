Kardeş coğrafyalarda 'Zeytin Dalı Harekatı' için dua ediliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) tüm camilerde sabah namazı sonrası dua edilecek.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde sabah namazı sonrasında Fetih Suresi'nin okunacağını duyurdu.

Atalay ayrıca Türk ordusunun muzaffer olması, Müslüman Türk milletinin bekası için dua edileceğini belirtti.

Türkiye'de de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini bildirmişti. Erbaş, harekat dolayısıyla tüm müftülükler ve Diyanet personeline mesaj göndererek, bütün camilerde Türk ordusu için dua edileceğini belirtmişti.

KKTC Başbakanı Özgürgün'den destek mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

KKTC Başbakanı Özgürgün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e başlattığı harekatın muvaffakiyetle sonuçlanmasının en büyük dileği olduğunu belirtti.

Özgürgün ayrıca "Kıbrıs Türk Halkı olarak kalben ana vatan Türkiye ve Mehmetçiğin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

“Allah Türk ordusunu korusun ve güçlendirsin”

Zeytin Dalı Harekatı’na Balkanlardan da destek geldi.

TSK’nin, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlattığı operasyonun zafere ulaşması için Balkan halkı dua etti.

Vatandaşlar, “Allah’ım kardeşlerimizi koru”, “Erdoğan’ın Türk ordusundan Allah razı olsun”, “Allah Türk ordusunu korusun ve güçlendirsin” şeklindeki dualarını, sosyal medyada Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili paylaşılan haberlerin yorum kısmına yazdı.

Kaynak: AA