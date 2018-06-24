KKTC'de yerel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) saat 08.00'de başlayan oy verme işleminin saat 18.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak. YSK'dan alınacak sonuçlar 19.00-21.00 saatlerinde duyurulabilecek ve 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.

Ülke genelinde genel olarak seçim sakin geçerken, 1 kişinin oy kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çektiği, 1 kişinin de oy pusulasını yırttığı belirlendi.

Sonuçların açıklanmasının uzun sürmesi bekleniyor

Ülkedeki seçim sistemi nedeniyle sonuçların açıklanmasının geçmişe göre biraz daha uzun sürmesi öngörülüyor.

Belediye Meclis üyelerinin oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının daha uzun sürmesi, oy verme işlemlerinin yanında sayım süresini de uzatacak.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, belediye başkanlığı seçimini kazananların sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra, diğer sonuçların ise pazartesi sabah erken saatlerde açıklanmasının planlandığını belirtmişti.

Yerel seçimlerde 6 ilçede 28 belediye başkanlığı ve toplam 280 meclis üyeliği için oy kullanıldı. Belediye başkanlığı için 111 aday yarışıyor.

KKTC, idari yapısı gereği Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke olmak üzere 6 ilçeden oluşuyor.

Kaynak: AA