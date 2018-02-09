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KKTC'de yeni Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay seçildi.

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KKTCde yeni Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay oldu

KKTC'de CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Başbakanlı'ğında dörtlü koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından Uluçay, 50 sandalyesi bulunan Cumhuriyet Meclisinde kapalı oy yöntemiyle yapılan oylamada 40 kabul, 7 ret, 1 çekimser oy alarak Meclis Başkanı oldu.

Uluçay, burada yaptığı konuşmada, yeni bir dönem başladığında demokrasinin gelişmesi için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, "Ülke için üzerimize düşen görevi hep birlikte yerine getireceğiz." dedi.

Bu arada, Meclis Başkan Yardımcılığına da Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre seçildi.

KKTC'de 7 Ocak'ta yapılan erken seçimin ardından CTP Genel Başkanı Erhürman'ın başbakanlığında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti'den (DP) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümetini kurulmuştu.

Oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandıktan birinci çıkan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bir hafta siyasi partilerle görüşmüş, temaslarından sonuç alamamıştı.

Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilli çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: KKTC
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