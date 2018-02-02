KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni Başbakan Tufan Erhürman, görevini Hüseyin Özgürgün'den devraldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman'ın Başbakanlığındaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümetini onaylamasının ardından Başbakanlık'ta devir teslim töreni düzenlendi.

Törende Erhürman, başbakanlık görevini Özgürgün'e devretti.

Erhürman, törenin ardından yaptığı konuşmada, Özgürgün’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Koalisyon ortaklarının bu prensipler üzerinde anlaşmaya vardığına işaret eden Erhürman, "Tüm vatandaşlara fırsat eşitliği ve yurttaş olsun olmasın bu topraklarda yaşayan herkese insan onuruna yakışır kamu hizmeti sunan bir hükümet modelini ortaya koyacağız." diye konuştu.

Özgürgün de dörtlü koalisyon hükümetini yakından takip edeceklerini belirterek, halka hizmetin önemine işaret etti.

Hükümet kurma çalışmaları

Oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandıktan birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, koalisyon hükümeti kurmak amacıyla yaklaşık bir hafta siyasi partilerle görüşmüş, temaslarından sonuç alamamıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilli çıkarmıştı.

Kaynak: AA