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KKTC'de vatandaşlar şafak nöbeti tuttu

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44'üncü yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatandaşlar meşalelerle şafak nöbeti tuttu.

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KKTCde vatandaşlar şafak nöbeti tuttu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplanan binlerce Kıbrıs Türk'ü şafak nöbeti tuttu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünde temsili 50. Alay, o dönem olduğu gibi sahile gelip sancaklarını açarak mücahitlerle buluştu.

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs'ın içinde bulunduğu coğrafyanın alev alev yandığını söyledi.

Adadaki barışı beğenmeyenlerin halen Kıbrıs Türk halkını bilinmezliğe sürüklemeye çalıştığını belirten Tanpınar, "Şafak nöbeti, Kıbrıs Türkü'nü kimliksizleştirmeye çalışanlara ve Türkiye ile olan sağlam bağlarını kopartmak isteyenlere karşı bir duruştur" dedi.

Tanpınar, şafak nöbetinin, göğsünü yıllarca çocuklarına siper eden analara, geceleri gözünü kırpmadan bekleyen babalara, dedelere, tüm farklılıkları ile özgürlük savaşını verenlere hürmet için tutulduğunu belirtti.

Şehit Türk askerleri anıldı

Sahnede meşalelerin yakılmasıyla devam eden nöbete katılan binlerce kişi, 44 sene önce çıkarmanın yapıldığı sahile indi. Daha sonra harekatta şehit olan Türk askerleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Özel sahne gösterilerinin yer aldığı etkinlikte sanatçı Kıraç da konser verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemilerin sahildeki halkı aydınlatmalarıyla selamladığı etkinlik, sabah ezanının sahilde okunması ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: kıbrıs barış harekatı
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