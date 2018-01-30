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KKTC'de hükümeti kurma görevi Erhürman'a verildi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini sandıktan ikinci çıkan parti CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a verdi.

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KKTCde hükümeti kurma görevi Erhürmana verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman'ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

KKTC'de hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Akıncı'ya iade edildi

Kabulde Akıncı, hükümeti kurma görevini, erken genel seçimde oyların 20,92'sini alarak 12 milletvekiliyle ikinci parti olan CTP Genel Başkanı Erhürman'a sundu.

Hükümeti kurma görevini alan Erhürman, hedeflerinin, ülkede kucaklayıcı, birleştirici ve hukukun üstünlüğüne bağlı bir hükümeti bir an önce kurmak olduğunu söyledi.

Halkın Partisi (HP) ve Demokrat Parti (DP) parti meclislerinin de dörtlü koalisyon yönünde karar aldığını, benzeri bir kararın da bu akşam toplanacak Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) parti meclisinde alınmasının beklendiğini belirten Erhürman, ardından dört genel başkanının bir araya geleceğini ve hükümetin kurulması yönündeki çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.

Erhürman, önemli olanın kaç parti ile koalisyon kurulduğu değil, bir bütün olarak ülkeyi yönetmesinin olduğunu vurgulayarak, bu konularda diğer parti genel başkanlarıyla hemfikir olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: KKTC
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