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KKTC'de hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Akıncı'ya iade edildi

KKTC'de, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Akıncı'ya iade etti.

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KKTCde hükümeti kurma görevi Cumhurbaşkanı Akıncıya iade edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya iade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

KKTC'de 4 partili koalisyon hükümeti

KKTC'de vatandaşlar erken genel seçim için sandık başında

Kabulde, 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandıktan birinci çıkan UBP Genel Başkanı Özgürgün, 24 Ocak'ta aldığı hükümeti kurma görevini Akıncı'ya geri verdi.

Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla yaklaşık bir hafta boyunca siyasi partilerle görüşen Özgürgün sonuç alamamıştı.

Seçimde 9 milletvekili çıkaran Halkın Partisi (HP) ise Özgürgün'ün görüşme talebini geri çevirmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da hükümeti kurma görevini sandıktan yüzde 17,08 oyla 9 milletvekili çıkararak ikinci parti olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a verecek.
DP dörtlü koalisyona destek verdi

Sandıktan 3 milletvekili çıkaran Serdar Denktaş başkanlığındaki Demokrat Parti (DP), dün aldığı kararla CTP, HP, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve DP'nin bulunduğu dörtlü koalisyon hükümetine destek verme kararı almıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Anayasaya göre, hükümeti kurma görevi alan milletvekilinin, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilli çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: KKTC
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