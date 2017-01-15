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KKTC'de FETÖ'nün TSK kanadına operasyon

KKTC'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.

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KKTCde FETÖnün TSK kanadına operasyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alındı.

Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

Gözaltına alınan askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldı.

Etiketler: KKTC, Kıbrıs, tsk, FETÖ operasyonu, kıbrıs fetöcüler
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