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KKTC'de dört partili koalisyon güvenoyu aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 Ocak'ta düzenlenen erken genel seçimlerinin ardından yeni kurulan dört partili koalisyon hükümeti, güvenoyu aldı.

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KKTCde dört partili koalisyon güvenoyu aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın başbakanlığındaki (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti için Cumhuriyet Meclisinde güven oylaması yapıldı.

50 milletvekilinin bulunduğu Mecliste koalisyon hükümeti, 22'ye karşı 27 oyla güvenoyu aldı, 1 milletvekili de oturuma katılmadı.

Başbakan Erhürman oylamanın ardından yaptığı konuşmada, hükümet programda çizilen çerçeveden hareketle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Hedeflerinin hızla bütçeyi geçirmek olduğunu belirten Erhürman, muhalefetin de yardımıyla bunu başaracaklarına inandığını dile getirdi.

KKTC'de 7 Ocak'ta yapılan erken seçimin ardından CTP Genel Başkanı Erhürman'ın başbakanlığında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti kurulmuştu.

Oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandıktan birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bir hafta siyasi partilerle görüşmüş, temaslarından sonuç alamamıştı.

Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilli çıkarmıştı.

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kktc seçim, KKTC
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