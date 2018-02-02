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KKTC'de dört partili koalisyon dönemi başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman'ın başkanlığındaki yeni koalisyon hükümetini onayladı.

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KKTCde dört partili koalisyon dönemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dört partili koalisyon dönemi başladı. 

KKTC'de 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Erhürman, (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dört partili koalisyon hükümetinin yeni Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu.

Erhürman, görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Bakanlar Kurulu listesini onayladığını belirtti.

Bakanlar Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

"Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan."

Tufan Erhürman, hükümet programının gelecek hafta Cumhuriyet Meclisinde okunacağını ifade ederek, "Yeni hükümet, ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Hükümet kurma çalışmaları

Oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandıktan birinci çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, koalisyon hükümeti kurmak amacıyla yaklaşık bir hafta siyasi partilerle görüşmüş, temaslarından sonuç alamamıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilli çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı daha sonra, yeni hükümeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanı Tufan Erhürman'a vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: koalisyon hükümeti, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC
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