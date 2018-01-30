KKTC'de 4 partili koalisyon hükümeti

Demokrat Parti Parti Meclisi toplantısının ardından Genel Başkan Serdar Denktaş "Toplumsal birlik ve beraberlikten yana olduk, 4 partili koalisyonun ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını dileriz." diyerek kararı duyurdu.
Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi 4'lü koalisyon kuracak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hükümet kurma görevini Ulusal Birlik Partisi genel başkanı Hüseyin Özgürgün'e vermişti
Seçimde birinci gelen Ulusal Birlik Partisi'nin yürüttüğü görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı.
Yeni hükümetin, Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanı Tufan Erhürman'ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan görevi almasının hemen ardından kurulması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber