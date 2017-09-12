KKTC’de 164 askerde zehirlenme şüphesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 164 asker karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplam 164 askerin karın ağrısı ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve tümünün ayakta tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu olay, ilk rahatsızlığın ortaya çıktığı andan itibaren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca yakından takip edilmekte olup, şikayetlerin sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme hassasiyetle devam ettirilmektedir." ifadesi kullanıldı.