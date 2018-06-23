  • 23 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » KKTC, yerel seçimler için yarın sandığa gidiyor

KKTC, yerel seçimler için yarın sandığa gidiyor

Kıbrıslı Türkler, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelerini seçmek için oy kullanacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
KKTC, yerel seçimler için yarın sandığa gidiyor

Yerel seçimlerde 191 bin 153 kayıtlı seçmen, ilk kez kullanılacak 734 şeffaf sandıkta oy kullanacak.

Yerel seçimlerde 6 ilçede 28 belediye başkanlığı ve toplam 280 meclis üyeliği için oy kullanılacak. Belediye başkanlığı için 111 aday yarışacak.

Öte yandan, seçim takvimine göre 15 Mayıs'ta başlayan seçim propagandası bugün sona erecek ve seçim yasakları yürürlüğe girecek.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, belediye başkanlığı seçimlerini kazananları sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra, diğer sonuçların ise pazartesi sabah erken saatlerde açıklanmasının planlandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER