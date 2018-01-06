KKTC yarın sandık başına gidiyor

KKTC'de yarın gerçekleştirilecek seçimlerde, 8 partiden 379 ve 9 bağımsız aday Cumhuriyet Meclisi’nde yer almak için yarışacak.

Partiler, Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne’den 10, Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den 5 milletvekilliği için yarışacak. Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre Meclis'te temsil edilme şansı bulacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan seçim takvimi uyarınca seçim propagandaları bugün saat 18.00'de tamamlanacak. Seçim yasakları yarın saat 19.00'a kadar devam edecek.

Yasa gereğince ülke genelinde alkollü içki satılması ve içilmesi yasak olacak. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak.

Ülke genelinde oy verme işlemi yarın sabah saat 08.00'de başlayacak ve akşam 18.00'e kadar devam edecek.

719 sandık kurulacak

Seçimlerde toplam 719 sandık kurulacak. Her sandıkta ilçe seçim kurullarınca düzenlenen kursta eğitim alan 3'er görevli, ayrıca siyasi partilerin gözlemcileri görev yapacak. Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarının personeli de işbaşında olacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP) Halkın Partisi (HP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) seçmenlerden oy talep ederken, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) seçimi boykot çağrısında bulundu.

4,5 yılda 3 hükümet değişti

KKTC'de 28 Temmuz 2013'de yapılan genel seçimlerin ardından 3 koalisyon hükümeti görev aldı.

Seçimlerin ardından ilk hükümet CTP ile DP arasında Özkan Yorgancıoğlu başbakanlığında Ağustos 2013'te kuruldu. Mayıs 2015'te Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ın hükümetteki görevinden istifa etmesi üzerine Temmuz 2015'te Ömer Kalyoncu başbakanlığında CTP-UBP geniş tabanlı hükümet göreve geldi.

Daha sonra koalisyon ortağı UBP'nin 2 Nisan 2015'te hükümetten çekilmesinin ardından Hüseyin Özgürgün'ün başbakanlığında bağımsızların da desteğiyle UBP-DP hükümeti kurulmuştu.

KKTC Meclisinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20, UBP 18, DP 4, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalyeye sahip. Mecliste ayrıca 5 bağımsız milletvekili bulunuyor.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.

Kaynak: AA