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Buradasınız : » » KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nde FETÖ soruşturması

KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nde FETÖ soruşturması

KKTC'de Polis Genel Müdürlüğü (PGM), teşkilat bünyesinde FETÖ soruşturması başlatıldığını, soruşturmanın PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

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KKTC Polis Genel Müdürlüğünde FETÖ soruşturması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye’deki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bünyesinde FETÖ soruşturması başlatıldığını, soruşturmanın PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığınca yapılan açıklamada, “Bazı internet gazeteleri ile sosyal medyada, KKTC Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görevleri bazı polis mensuplarının, Türkiye’deki FETÖ soruşturması kapsamında sorgulandığı ve Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Denetleme Kurulu tarafından ifadelerine başvurulduğu haberleri yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında teşkilat bünyesinde idari bir soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu soruşturmanın PGM Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi. AA

Etiketler: KKTC, fetö soruşturması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fethullahçı Terör Örgütü
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