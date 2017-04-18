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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan 'halkoylaması' değerlendirmesi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Türkiye ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs sorununun çözümü için yakın istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncıdan halkoylaması değerlendirmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'deki anayasa değişikliği halkoylaması sonucuna ilişkin, "Türkiye ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs sorununun çözümü için yakın istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, anayasa değişikliği halkoylamasına ilişkin yayımladığı mesajında, Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği halkoylaması sonucunun Türkiye'nin geleceği için olumlu katkı yapması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin, Kıbrıs Türkü için "Evet" veya "Hayır" diyeniyle bir bütün olduğuna ve bütün olarak KKTC için önemine işaret eden Akıncı, mesajında şunları kaydetti:

"Oyların birbirine çok yakın olması, Türkiye'nin siyasal yaşamında demokratik diyaloğun bundan sonra daha da önemli olduğunun göstergesidir. Türkiye ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs sorununun çözümü için yakın istişare içinde çalışmaya devam edeceğiz." AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 16 Nisan halkoylaması
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