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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis'i kutladı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderliğine yeniden seçilen Nikos Anastasiadis'i tebrik etti.

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadisi kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rum kesiminde dün gerçekleşen seçimlerde yeniden seçilen Anastasiadis’i tebrik ederken, ikinci tura kalma başarısını gösteren sol parti AKEL’in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas’ı da gösterdiği performans dolayısıyla kutladı.

Güney Kıbrıs'ta seçimin galibi Anastasiadis

Akıncı, ayrıca "Anastasiadis’in ikinci döneminde Kıbrıs’ın kalıcı barış ve huzuru için daha gerçekçi ve yapıcı bir politika izlemesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum kesiminde dün yapılan seçimlerin ikinci turunda, oyların yüzde 56'sını kazanan Nikos Anastasiadis, yeniden Kıbrıslı Rumların lideri olarak seçildi. AKEL'in adayı Malas ise oyların yüzde 44'ünü aldı.

İkinci kez seçilerek 5 yıl daha görevde kalacak Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yeniden yönlendirecek isim olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: tebrik, Nikos Anastasiadis, mustafa akıncı, KKTC, cumhurbaşkanı
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