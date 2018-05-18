KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Hiçbir çıkar bir bebeğin hayatından daha değerli olamaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, devlet başkanları düzeyinde yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak amacıyla İstanbul'a gitti.

Akıncı, İstanbul'a hareketinden önce, Ercan Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını eleştirerek, "İİT'nin bütün üyeleri dünyanın da çok önemli sayıda ülkesi, ABD'nin bu yanlış karardan dönmesini istemişti. Ne yazık ki bu karardan dönülmedi." diye konuştu.

ABD'nin 14 Mayıs günü bu kararı uygulamaya koyduğunu, silahsız bir şekilde protesto eylemende bulunan Filistinlilere, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 60'dan fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Akıncı, katliamda henüz 1 yaşında bile olmayan Leyla bebeğin de can verdiğini hatırlattı.

"Filistin halkına destek için bu zirvede yer alacağız"

Akıncı, "Düşünüyorum da hiçbir stratejik çıkar, bir yaşını doldurmamış bir bebeğin hayatından daha değerli olamaz. Kıbrıs Türk halkının, Filistin halkına olan dayanışma ve her zamanki desteğini tekrarlamak için ve bu zirvede yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da sabah saatlerinde toplantıya gittiğini, Dışişleri Bakanlarının zirveye hazırlık anlamında bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanlarının hazırlayacağı metnin Devlet Başkanlarının katılacağı akşam toplantısında ele alınacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Biz, gözlemci üye olarak bulunduğumuz bu teşkilatta, Filistin halkına her zaman destek olduk, bugün de bu desteği bir kez daha iletmek, Kıbrıs Türk halkının dayanışmasını duyurmak üzere gidiyoruz." dedi.

Kaynak: AA