  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Ankara'ya geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Ankara'ya geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Atatürk ve Kıbrıslı Türkler" konulu konferansa katılmak üzere yarın Ankara'ya gelecek.

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Ankaraya geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği Uluslararası Atatürk'ü Anma Programında "Atatürk ve Kıbrıslı Türkler" konulu konferans verecek.

Cumhurbaşkanı’nın onur konuğu olarak konferans vereceği programda, birçok ülkenin Barolar Birliği başkan ve temsilcilerinin yanı sıra Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkan ve temsilcileri de yer alacak.

Mustafa Akıncı'nın, Ankara'daki konferansın ardından aynı gün Kıbrıs'a dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ankara
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