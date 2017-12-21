Kızını savaşta kaybeden Boşnak babadan Kerim bebeğe destek

1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nda 11 yaşındaki kızını kaybeden Fikret Grabovica, Suriye'nin kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesinde, rejimin topçu saldırısına annesinin kucağında yakalanıp hem annesini hem de sol gözünü kaybeden Kerim bebeğe destek mesajı verdi.

Grabovica, Bosna Savaşı sırasında her gün onlarca çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Öldürülen çocukların aileleri, kardeşleri ve saldırılarda yaralanan çocuklar hala yaşadıklarının korkunç izlerini taşıyor" dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Kuşatma Altındaki Saraybosna'da Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği'nin türünün tek örneği olduğunu belirten Grabovica, "Dünya üzerinde benzer bir derneğin olduğunu düşünmüyorum. Derneğin kurulma sebeplerinden en önemlisi, öldürülen çocukların kayıt altına alınması ve bu ölümlerin doğrulanması" ifadelerini kullandı.

Grabovica, Bosna Savaşı sırasında bin 600 çocuğun öldürüldüğünü hatırlatarak, çocuklarını kaybeden ailelerin adaletin yerini bulması için son nefeslerine kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

Masum sivillerin, bilhassa çocukların ölümüne neden olanları anlayamadığına dikkat çeken Grabovica, "Bunlar deli insanlar. Bir çocuğu öldürüp, bir annenin gözyaşlarına neden olan insanları anlayamıyorum. Bunu yapanların cehennemde cayır cayır yanmalarını diliyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) varoluşunun hakkını vermesi gerektiğini söyleyen Grabovica, "Dileğim, Suriye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde tek bir masum çocuğun dahi öldürülmemesi, annelerin ağlamaması. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan çatışmalarda masum çocuklar koruma altına alınmalı" diye konuştu.

Bosna Hersekli eski voleybolcu Nermin Basic de Suriye'den gelen görüntü ve fotoğrafların kendisini derinden etkilediğini belirterek, Kerim bebeğe ve Doğu Guta halkına destek mesajı verdi.

Kaynak: AA