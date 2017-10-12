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Kırımlı Tatar sanatçı Jamala BM iyi niyet elçisi oldu

Eurovision 2016 birincisi Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, BM Uluslararası Göç Örgütü iyi niyet elçisi oldu.

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Kırımlı Tatar sanatçı Jamala BM iyi niyet elçisi oldu

Eurovision 2016 birincisi Kırımlı Tatar sanatçı Jamala’nın Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü iyi niyet elçisi olduğu bildirildi.

BM'den yapılan açıklamada, Jamala’nın iyi niyet elçisi olarak insan ticaretine karşı verilen küresel mücadeleye katılacağı belirtildi.

Jamala’nın modern köleliğe karşı düzenlenecek enformasyon kampanyasında yer alacağı ifade edilen açıklamada, şarkıcının modern kölelik problemine yönelik bir klipte oynayacağı kaydedildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen yıl 61'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Kırım Tatar sürgünü ve büyükannesinin yaşadığı trajediyi konu alan "1944" adlı şarkısıyla Jamala, Ukrayna’yı temsil etmiş ve 534 puanla birinci olmuştu.

Etiketler: kırımlı tatar sanatçı jamala, BM Uluslararası Göç Örgütü iyi niyet elçisi
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