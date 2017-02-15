Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesi yönündeki açıklamasına yönelik, "Kırım Rusya'nın toprağı ve biz topraklarımızı geri vermeyiz." dedi.

Moskova'da düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında konuşan Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'in dün yaptığı Trump'ın "Rusya hükümetinden Ukrayna'daki şiddeti azaltması ve Kırım'ı iade etmesini beklediği" açıklamasına cevaben, "Kırım Rusya'nın toprağı ve biz topraklarımızı geri vermeyiz." ifadesini kullandı.

Moskova'da Kürt konferansı yapılacağı yönündeki haberler

Moskova'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin de aralarında bulunduğu bazı Kürt grupların katılacağı toplantı düzenleneceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine Zaharova, "Bu konuda bilgim yok. Rusya Dışişleri Bakanlığından böyle bir toplantıya katılım sağlanmayacak." dedi. AA