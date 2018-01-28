Kiribati'de kaybolan feribottan 7 kişiye ulaşıldı

Pasifik'teki ada ülkesi Kiribati açıklarında içinde yaklaşık 50 kişinin olduğu bir feribotun 18 Ocak'ta kaybolmasının ardından 7 kişiye ulaşıldı.



Kiribati'de içinde 50 kişinin bulunduğu feribot kayboldu

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Hava Komutanı Darryn Webb, 1'i bebek 7 kişinin Pasifik Okyanusu'nda bir can kurtaran sandalından kurtarıldığını aktardı.

Bu kişilerin, feribot battıktan sonra küçük ahşap bir sandala bindiğini ve güçlükle ilerlediklerini anlatan Webb, kurtulanların sandala binerken çok az zamanlarının olmasından dolayı yanlarına bir şey alamadan okyanusta sürüklendiğini söyledi.

Webb, askeri bir uçaktaki mürettebatın arama çalışmaları sırasında radar kullanarak sandalı bulduğunu, bu sırada sandalın en yakındaki kara parçasından en az 180 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti.

Sandala uçaktan yiyecek, su, telsiz gibi malzemeler bırakıldığını aktaran Webb, bir balıkçı teknesinin de rotasını değiştirerek sandaldaki kişileri aldığını dile getirdi.

Feribottaki diğer yolcuların durumuyla ilgili hiçbir bilgi olmadığını bildiren Webb, feribotun batma nedeninin henüz belirlenemediğini de ifade etti.

Kaynak: AA