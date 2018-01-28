  • 28 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.663
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kiribati'de kaybolan feribottan 7 kişiye ulaşıldı

Kiribati'de kaybolan feribottan 7 kişiye ulaşıldı

Pasifik'teki ada ülkesi Kiribati açıklarında kaybolan ve içinde yaklaşık 50 kişinin olduğu feribottan 1'i bebek 7 kişiye ulaşıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kiribatide kaybolan feribottan 7 kişiye ulaşıldı

Pasifik'teki ada ülkesi Kiribati açıklarında içinde yaklaşık 50 kişinin olduğu bir feribotun 18 Ocak'ta kaybolmasının ardından 7 kişiye ulaşıldı.

Kiribati'de içinde 50 kişinin bulunduğu feribot kayboldu

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Hava Komutanı Darryn Webb, 1'i bebek 7 kişinin Pasifik Okyanusu'nda bir can kurtaran sandalından kurtarıldığını aktardı.

Bu kişilerin, feribot battıktan sonra küçük ahşap bir sandala bindiğini ve güçlükle ilerlediklerini anlatan Webb, kurtulanların sandala binerken çok az zamanlarının olmasından dolayı yanlarına bir şey alamadan okyanusta sürüklendiğini söyledi.

Webb, askeri bir uçaktaki mürettebatın arama çalışmaları sırasında radar kullanarak sandalı bulduğunu, bu sırada sandalın en yakındaki kara parçasından en az 180 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti.

Sandala uçaktan yiyecek, su, telsiz gibi malzemeler bırakıldığını aktaran Webb, bir balıkçı teknesinin de rotasını değiştirerek sandaldaki kişileri aldığını dile getirdi.

Feribottaki diğer yolcuların durumuyla ilgili hiçbir bilgi olmadığını bildiren Webb, feribotun batma nedeninin henüz belirlenemediğini de ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: kiribati, feribot
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER