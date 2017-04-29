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Kırgızistan'ın güneyinde heyelan

Yıkılan 6 evin enkazı altında kalan 24 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Kırgızistanın güneyinde heyelan

Kırgızistan'ın güneyinde yaşanan heyelan nedeniyle 6 evin yıkıldığı ve 24 kişinin yıkıntıların altında kaldığı bildirildi.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde Oş bölgesi Özgen ilçesi Ayu yerleşim biriminde yerel saatle 07.20 sularında toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda evleri yıkılan 6-7 aileye mensup 24 kişi göçük altında kaldı.

Acilen bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalara 33 kişilik arama kurtarma ekibi ile Sivil Koruma Komisyonu üyeleri katılıyor.

Yine Özgen ilçesinde yaklaşık bir ay önce yaşanan heyelanda 6 kişilik aile toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Etiketler: Kırgızistan, heyelan
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