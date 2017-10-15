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Buradasınız : » » Kırgızistan'ın 5'inci Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov oldu

Kırgızistan'ın 5'inci Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov oldu

Kırgızistan'ta cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda, Sosyal Demokrat Partinin adayı Sooronbay Ceenbekov'un kazandığı bildirildi.

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Kırgızistanın 5inci Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov oldu

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Nurjan Şaildabekova, cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda, Sosyal Demokrat Partinin adayı Sooronbay Ceenbekov'un kazandığını bildirdi.

Şaildabekova, Bişkek'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin huzur içinde geçtiğini belirtti.

Ülke genelinde sandıkların yüzde 97'sinin açıldığını kaydeden Şaildabekova, "15 Ekim cumhurbaşkanlığı yarışında seçmenlerin yüzde 55,93'ü oy kullandı." dedi.

Seçimlerde Sooronbay Ceenbekov'un galip geldiğini ifade eden Şaildabekova, sayılan oylara göre, Ceenbekov'un yüzde 54,22 oy oranıyla 914 bin 806 seçmenin desteğini aldığını aktardı.

Şaildabekova, Cumhuriyet Partisinin Kurucu Lideri Ömürbek Babanov'un yüzde 33,47, Bütün Kırgızistan Partisi Lideri Adahan Madumarov'un yüzde 6,41, Ak Şumkar Partisinin Lideri Temir Sariyev'in yüzde 2,54 oy aldığını kaydetti.

Şaildabekova, seçim yasasına göre, kesin sonuçların 20 gün içinde açıklanacağını ifade etti.

Ülkedeki cumhurbaşkanı seçiminde 11 aday yarışıyordu.

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