Kırgızistan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 13 aday yarışacak

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Nurjan Şaildabekova, 15 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 13 adayın yarışacağını açıkladı.

Şaildabekova, yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi için başvurusu kabul edilen 59 adaydan sadece 13’ünün seçim yasasındaki şartları yerine getirdiğini belirtti.

Şaildabekova, 9 aday adayın başvurusunu geri çektiklerini, diğer 37 aday adayın da yasadaki şartları yerine getirmediği gerekçesiyle başvurusunun kabul edilmediğini söyledi.

Adayların kesin listesini MSK'nin internet sitesinde yayınladıklarını bildiren Şaildabekova, bugünden itibaren başlayan seçim propaganda çalışmalarının 13 Ekim’de sona ereceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı adayları

Öte yandan, MSK, seçime katılacak adayların kesin listesini yayınladı. Buna göre, iktidar partisi Sosyal Demokrat Partinin adayı eski Başbakan Sooronbay Ceenbekov, Cumhuriyet Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Ömürbek Babanov, Ak-Şumkar Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Temir Sariyev, İlerleme ve Kalkınma Partisi lideri Bakıt Torobayev, Bütün Kırgızistan Partisi ve eski Meclis Başkanı Adahan Madumarov, Dünya Partisi Başkanı ve eski milletvekili Arstanbek Maliyev, Milliyetçi Ata Curt Partisi üyesi ve Acil Durumlar eski Bakanı Kamçıbek Taşiyev, Halk İçin Parti Başkanı Arstanbek Abdıldayev ve eski siyasetçiler Azimbek Beknazarov, Ulukbek Koçkorov, Taalay Masadıkov, Ernis Zarlıkov da seçim için yarışacak.

Seçimde tek kadın aday olarak Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Toktayım Ümetaliyeva yarışacak.

Seçimlerin, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iç ve dış politikalarını devam ettirme kararlığını açıklayan 59 yaşındaki Sooronbay Ceenbekov, anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemini getirmeyi vadeden eden reformcu politikacılarından 47 yaşındaki Ömürbek Babanov ile siyasetçi ve iş adamı 54 yaşındaki Temir Sariyev arasında geçmesi bekleniyor.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda, adaylardan birinin galip gelmesi için geçerli oyların yüzde 50'ini alması gerekiyor.

Cumhurbaşkanılığı seçimi için aday sınırlamasının olmadığı ülkede, cumhurbaşkanı altı yıllık bir süre için seçiliyor. Kırgızistan yasalarına göre, aynı kişi ikinci kez cumhurbaşkanı olamıyor. Adayların, 35 yaşında büyük ve 70 yaşında küçük olması gerekiyor. Adaylarda, ayrıca son 15 yıldır ülkede yaşama, devlet dili olan Kırgızcayı bilme ve Kırgızistan vatandaşı olma şartı aranıyor.

Ülkede, 18 yaşını geçmiş yaklaşık 3 milyon seçmen oy kullanabilecek. Kırgızistan'da 2011’de yapılan seçimle cumhurbaşkanlığı görevine gelen Almazbek Atambayev’in görev süresi 1 Aralık 2017'de sona eriyor.