Kırgızistan'da yine heyelan oldu

Kırgızistan'ın güneyinde önceki gün meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalanları arama çalışmaları sürürken, aynı bölgede yaşanan ikinci heyelanda daha önce boşaltılan 10 ev toprak altında kaldı.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Oş Bölgesi Özgen İlçesi Jalpak-Taş yerleşim biriminde bir heyelanın daha meydana geldiği ve 10 evin toprak altında kaldığı belirtildi.

Heyelan riski taşıyan bölgedeki halkın daha önce güvenli bölgeye nakledildiği anımsatılarak, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Köydeki okul, kreş, dispanser ve cami gibi yapıların hala heyelan tehlikesi altında olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca cumartesi günü Özgen ilçesi Ayu yerleşim biriminde meydana gelen heyelanda evleri yıkılan yedi aileye mensup 21 kişinin arama çalışmalarına devam edildiği hatırlatıldı.