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Kırgızistan'da yeni hükümet kuruldu

Kırgızistan meclisinde yapılan oylama sonucu ülkenin yeni başbakanı 40 yaşındaki Sapar İsakov oldu. Oylama ile hükümet programı, yapısı ve bakanlar kuruluna da onay verildi.

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Kırgızistanda yeni hükümet kuruldu

Kırgızistan meclisinde yapılan oylama sonucu ülkenin yeni başbakanı 40 yaşındaki Sapar İsakov oldu. Oylama ile hükümet programı, yapısı ve bakanlar kuruluna da onay verildi.

Kırgızistan'da 15 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine katılacak Sooronbay Ceenbekov'un başbakanlık görevinden 21 Ağustos'ta istifa etmesinin ardından yeni başbakanı ve hükümeti belirlemek için 120 sandalyeli meclis olağanüstü toplandı.

Mecliste koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Partisi, Kırgızistan ve Bir Bol Partileri, Meclis dışından Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Sapar İsakov'u başbakan adayı olarak gösterdi.

İsakov, meclis oturumunda yeni hükümet programını okudu ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Geç saatlere kadar süren soru-cevap bölümünün ardından Meclis Genel Kurulunda yapılan oylamada, oturuma katılan 102 milletvekili İsakov'un başbakanlığı için "evet" oyu kullandı.

Hükümet programı, yapısı ve bakanlar kurulu güvenoyu alan İsakov, daha sonra yaptığı konuşmada, milletvekillerine teşekkür etti.

Bağımsızlığının 26'ncı yıl dönümünü 31 Ağustos'ta kutlayacak Kırgızistan'da Sapar İsakov, ülkenin 28'inci başbakanı oldu.

Etiketler: Kırgızistan, Kırgızistan meclisi
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