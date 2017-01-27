Kırgızistan'da yeni anayasa onaylandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, referandumla kabul edilen yeni anayasayı onayladı.

Cumhurbaşkanı Atambayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende yeni anayasaya onay verdi.

Kabine üyeleri ve meclisteki siyasi parti başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı törende konuşan Atambayev, Kırgızistan halkının ülke bağımsızlığının güçlenmesine ve birliğine destek vererek anayasayı "mayınlardan" temizlediğini söyledi.

Halka, yeni anayasa için teşekkür ederek bağımsızlık yolunda "büyük ve tarihi" bir adım atıldığını vurgulayan Atambayev, yeni anayasada halka iktidarı medeni bir yolla değiştirme imkanı verildiğinin altını çizdi.

Kırgızistan Cumhuriyeti anayasasının 41 maddesinde değişiklik yapılmasıyla yargı reformlarının hızlandırılması sağlandı, başbakanın yetkilileri güçlendirildi. Yeni anayasada, cumhurbaşkanlığının görev ve yetkililerine ise dokunulmadı.