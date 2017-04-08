Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları sandık başında

Oy verme işlemi Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'da başladı ve ilk saatlerdeki yoğunluk nedeniyle seçmenler kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, ikametgahında kurulan 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların bugün ve yarın oylarını kullanabileceğini bildirdi.

Oy vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Kılıç, ülkedeki kayıtlı tüm seçmenlerin sandık başına gideceğini umduğunu dile getirdi.

Bişkek'de 20 yıldır yaşayan iş adamı Muammer Akkaya da oy vererek vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Akkaya, halk oylamasının Türkiye ve Türk demokrasisi için hayırlı olmasını diledi.

Kırgızistan'da kayıtlı 2 bin 500 seçmen yarın yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek. AA