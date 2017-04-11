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Kırgızistan'da sanayi üretimi ilk çeyrekte arttı

Kırgızistan’da sanayi üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 35,9 artış kaydetti.

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Kırgızistanda sanayi üretimi ilk çeyrekte arttı

Milli İstatistik Komitesi Başkan Yardımcısı Lüksina Tekeyeva, düzenlediği basın toplantısında, yılın ilk çeyreğine ilişkin sanayi üretim sonuçlarını açıkladı.

Tekeyeva, ülkede bu yılın ilk 3 ayında sanayi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artışla 751 milyon 304 bin 376 dolar düzeyinde gerçekleştiğini kaydetti.

Sanayi üretimindeki artışa neden olan sektörlere işaret eden Tekeyeva, büyümenin, metal cevherleri madenciliği, rafine edilmiş petrol ürünleri, gıda ve tekstil sayesinde sağlandığını söyledi. 

Etiketler: Kırgızistan, sanayi
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